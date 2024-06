Aufzeichnungen im Rhein-Kreis Erftverband meldet Rekord an Niederschlägen

„Im Wasserwirtschaftsjahr 2024 setzen sich die überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen bislang fort“, heißt es in einer Mitteilung des Erftverbands. Seit Juli 2023 war damit jeder Monat nasser als das langjährige Mittel. Besonders hoch war der Überschuss in den Monaten November (2023) und Mai (2024). Das Winterhalbjahr (November 2023 bis April 2024) war damit an vielen Stationen das nasseste seit Beginn der Aufzeichnungen. Erst in der vergangenen Woche zeichnete die Station in Grevenbroich einen Maximalwert von 43,7 Millimeter Niederschlag auf – der höchste Wert im gesamten Erft-Einzugsgebiet. Insgesamt betreibt der Verband 47 kontinuierlich messende Niederschlagsstationen.