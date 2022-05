Landtagswahl im Rhein-Kreis Neuss : NRW in den Fokus nehmen

Am 15. Mai wird gewählt. Der Landtagswahlkampf geht in den Endspurt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Meinung Rhein-Kreis Eine Woche vor der Wahl ringen Parteien und Kandidaten um Aufmerksamkeit. Landespolitik jedoch hat‘s gerade schwer. Nationale und internationale Ereignisse lassen vieles in den Hintergrund treten. Wahlkampf in der Krise - ein Kommentar.

Manchmal läuft es einfach nicht rund. Eine gute Woche vor der Landtagswahl dreht die Wahlkampfmaschinerie auf Hochtouren, Politprominenz gibt sich im Rhein-Kreis die Klinke in die Hand, die Kandidaten hetzten von Termin zu Termin. Und dann das, mögen manche denken: Die SPD steht beim Großevent mit ihrem Spitzenkandidaten in Neuss im Regen und dann liegt auch noch die CDU in den Umfragen leicht vorn.

Die Union wiederum ist „not amused“, weil mit Andreas Hamacher ein ehemaliger Vize-Vorsitzender aus Neuss per Anzeige für die SPD trommelt. Und die Grünen haben es nicht nur mit Plakaten zu tun, die sie eigentlich gar nicht haben wollten, sondern müssen in Neuss eine Spaltung in der Ratsfraktion verkraften und in Grevenbroich den Parteiaustritt einer Ratsfrau – mit der Folge, dass sich Ratsmehrheiten plötzlich in Luft auflösen. Dass die „Querdenker“-Thematik dabei eine Rolle spielt, macht es nicht gerade besser.