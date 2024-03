20 Jahre Förderverein im Rhein-Kreis Neuss Dycker Schlosskonzerte möchten „Klaviatur erweitern“

Weiter geht es am Pfingstmontag, 20. Mai, 11 Uhr, mit einer Matinee und Chorgesang zum Thema „Europa ist unsere Heimat.“ Der Höhepunkt des „Jubiläumsjahres“ wird sicherlich die Open-Air-Operngala „Italienische Nacht“ mit dem Palm Concertino am Samstag, 6. Juli, 19 Uhr sein. Beim „SchlossSommer“ spielt am 3. August, 12 Uhr, die Dixieband „Cologne Jazz Society". Junge Talente der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss laden für Sonntag, 10. November, 17 Uhr, zum Herbstkonzert. Und im Dezember gibt es traditionell an zwei Terminen, nämlich am 19. und 20., jeweils um 18 Uhr, die festlichen Weihnachtskonzerte.