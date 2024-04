Thema „Smart Cities“ Schulen aus dem Rhein-Kreis treten beim Roboterwettbewerb an

In wenigen Tagen heißt es wieder: „Roboter auf die Matten, fertig, los!“ Am Mittwoch, 10. April, treten Schülerinnen und Schüler aus der Region beim zdi-Roboterwettbewerb 2024 an. Insgesamt zehn Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss und Umgebung beteiligen sich am Lokalausscheid, der von 10.45 bis 14 Uhr im Berufskolleg für Informatik und Technik (BTI) am Hammfelddamm in Neuss stattfindet. Es ist einer von landesweit 23 Wettbewerben, die sich alle um ein Thema drehen: Smart Cities.