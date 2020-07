Zehn Jahre „Skoll“ : Die Sucht in den Griff bekommen

Neuss Vor zehn Jahren wurde „Skoll“, das für den selbstkontrollierten Umgang mit Suchtmitteln steht, im Rhein-Kreis als suchtmittelübergreifendes Angebot bekannt.

Damals lud die Drogenberatungsstelle, kurz DROBS, gemeinsam mit dem St. Alexius-/St. Josef-Krankenhaus zu einem Informationsnachmittag ein. Stephanie Meuter vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreisgesundheitsamts, Susanne Rückheim von der DROBS und Michael Weege von den Caritas-Sozialdiensten absolvierten eine „Skoll“-Trainer-Ausbildung und bieten seither Gruppensitzungen an. Dabei begleiten je zwei Trainer eine acht- bis zwölfköpfige Gruppe. Die Frauen und Männer berichten bei dieser Gelegenheit in acht auf zwei Stunden ausgelegten Treffen mitunter erstmals über ihre Erfahrungen mit Alkohol, Nikotin, dem Internet oder Glücksspiel. Das wird von den Teilnehmern immer wieder als große Erleichterung empfunden. Diese positiven Erfahrungen führen nicht selten zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen, so dass im Anschluss auch weitergehende Hilfen in Anspruch genommen werden. Und genau das ist ein wichtiges Ziel von „Skoll“. Seit 2018 geschieht das in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Neuss. Das nächste „Skoll“-Training startet am Montag, 5. Oktober, um 16 Uhr bei der VHS. Information und Anmeldung gibt es bei den Trainern Michael Weege, 02131 88 91 70, Susanne Rückheim, 0 2131 52 37 90, und Stephanie Meuter, 02131 928 53 75. sit