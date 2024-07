Neusser Start-up gewinnt Die „Katta-Kette“ überzeugt in finaler Förderrunde

Agnes Kruczek, Head of Marketing bei der Oraylis GmbH (in deren Räumen der Final-Pitch stattfand), sprach allen vier Start-ups, die ihre Dienstleistungen und Produkte an dem Abend vorstellten, ein großes Lob aus. „Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn neue Dienstleistungen und Produkte auf den Markt kommen“, betonte sie und hob die mitreißende Euphorie und den Innovationsgeist der Gründerinnen und Gründer hervor. „Beim Final Pitch haben wir tolle Ideen kennengelernt und uns von der Gründungsenergie inspirieren lassen. Wir wünschen allen vier Start-ups eine erfolgreiche Zukunft und sind gespannt, wer mit seiner Idee den Durchbruch am Markt schafft“, so Kruczek.