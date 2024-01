Haushaltsklausur Die Grünen im Rhein-Kreis setzen auf zwei „Big Points“

Vor diesem Hintergrund kündigt die Kreisfraktion an, zwei haushaltsrelevante Schwerpunkt-Anträge zu stellen: Zum einen soll ein Konzept zur Flächenoptimierung durch den Rhein-Kreis beauftragt werden. Dadurch soll das Potenzial zur Flächenoptimierung in den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden ermittelt und Eckpunkte zur Reduzierung des Flächenbedarfs um mindestens 20 Prozent in den Verwaltungsgebäuden des Kreises bis spätestens 2028 vorleget werden. Für eine solche Studie fordern die Grünen den Rhein-Kreis dazu auf, im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung zu stellen.