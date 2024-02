Konjunkturbericht der IHK 2024 Wirtschaft im Rhein-Kreis erwartet Krisenjahr

Die regionale Wirtschaft erwartet für 2024 ein Krisenjahr – das ist die Überschrift für den IHK-Konjunkturbericht zum Jahresbeginn. Am Dienstag stellten ihn die IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (Mittlerer Niederrhein) und Gregor Berghausen (Düsseldorf) in Krefeld vor. Befragt wurden in beiden Kammerbezirken insgesamt 800 Unternehmen, die für 85.000 Mitarbeiter stehen. Auch im Rhein-Kreis Neuss erwarten die Unternehmen ein weiteres konjunkturell schwieriges Jahr. Die Geschäftslage der Betriebe hat sich im Vergleich zum Herbst noch einmal geringfügig verschlechtert. Die Erwartungen für das Jahr 2024 fielen im Januar noch pessimistischer aus als beim Herbstgutachten vor drei Monaten.