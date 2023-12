Wirtschaftsförderung im Rhein-Kreis trifft AOK Businessfrühstück rund um gesunde Führung

Hintergrund: Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen zunehmend, die Arbeit wird flexibler und Stressoren nehmen zu. Die Gesundheit tritt partiell in den Hintergrund. Das Zusammenspiel von Führung und Gesundheit wird daher immer wichtiger. Marion Schröder, AOK-Regionaldirektorin Niederrhein, und Kreisdezernent Martin Stiller führten die Gäste in die Thematik ein. „Wir wünschen uns Führungskräfte, die ihre eigene Gesundheit und die der Beschäftigten im Blick zu haben. Gesunde Führungskräfte und gesunde Mitarbeiter sind die Ausgangsbasis für gesunde Arbeit“, so Schröder.