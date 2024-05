Veranstaltung im Rhein-Kreis Berufliche Weiterbildung im Fokus der Neusser Messe

Das Motto des Tages ist entsprechend gewählt: „Chancen ergreifen, Zukunft gestalten: Mit Weiterbildung in den neuen Job“. Da das Ergreifen solcher Chancen über das Jobcenter und die Arbeitsagentur unterstützt werden können, sind deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 15. Mai ebenfalls vor Ort. Sie informieren über die Zugangsmöglichkeiten zu den vielfältigen Bildungsangeboten mittels Bildungsgutschein sowie über die Möglichkeiten, Weiterbildung und Qualifizierung auch in Teilzeit zu absolvieren.