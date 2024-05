Sechs Schulen aus dem Kreis Auszeichnung für Medienscout-Engagement

„Medienscouts NRW“ gilt landesweit als eines der wichtigsten Angebote zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet in Nordrhein-Westfalen. Das Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die Landesanstalt für Medien NRW haben jetzt sechs Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für das Angebot engagieren und die zudem das Sonderabzeichen „Medienscouts-Schule gegen Cybermobbing“ für besondere Initiativen in diesem Bereich erhielten.