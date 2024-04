Arbeitslose im Rhein-Kreis Arbeitsmarkt wartet auf Frühjahrsbelebung

Insgesamt waren mehr als 28.000 Personen im März im Bezirk der Arbeitsagentur für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss arbeitslos gemeldet – 25 weniger als im Monat zuvor. Für Rainer Imkamp, Leiter der Arbeitsagentur in der Region, ist es dennoch kein Grund zur Freude. Er vermisst die „Frühjahrsbelebung“, die in seinem Bezirk nicht spürbar sei. „Vielmehr hat der Arbeitsmarkt im März 2024 in vielen Bereichen eher eine Seitwärtsbewegung gemacht, was aufgrund der allgemeinen Schwächephase in der Wirtschaft nicht verwundert“, so Imkamp. Doch es bestehe Hoffnung, dass sich die Situation im Jahresverlauf noch bessert.