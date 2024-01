„Warum ausgerechnet jetzt?“ Apothekensprecher im Rhein-Kreis kritisiert E-Rezept-Pflicht

Eine digitale Neuerung hält in den Neusser Apotheken Einzug: das E-Rezept. Seit dem 1. Januar sind Apotheken und Arztpraxen dazu verpflichtet, für verschreibungspflichtige Arzneimittel elektronische Rezepte auszustellen. Diese können mithilfe einer App, mittels Papierausdruck oder Krankenkassenkarte eingelöst werden. Das Ziel: mehr Komfort für die Patienten und eine Erleichterung im Praxisalltag – so der Plan. In der Umsetzung startete das Projekt aber mehr als holprig. Apotheker und Ärzte berichteten vielerorts von technischen Schwierigkeiten. Und auch in Neuss gab es Probleme mit der Technik, so Christoph Napp-Saarbourg, Apothekensprecher für den Rhein-Kreis Neuss.