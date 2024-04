Wichtig für Angler Rhein-Kreis stellt jetzt Fischerei-Scheine aus

Seit dem 1. April erfolgt die Beantragung und Ausgabe der Fischerei-Scheine zentralisiert beim Amt für Sicherheit und Ordnung des Rhein-Kreises Neuss und nicht mehr im Bürgerbüro des jeweiligen Wohnorts. Mit der Zuständigkeit ändert sich auch das Verfahren. Im Zug der Digitalisierung erfolgt die Antragsstellung und Bezahlung (analog zur Anmeldung zur Fischerprüfung) ausschließlich digital. Somit muss niemand zur Ausstellung oder Verlängerung kommen und kann alles daheim erledigen. Beim Online-Antrag sind Nachweise wie beispielsweise ein Foto des Personalausweises oder ein Foto des Zeugnisses über die bestandene Fischerprüfung hochzuladen. Die Bezahlung erfolgt im E-Payment- Verfahren per Paypal, Kreditkarte, Giropay oder Sepa-Lastschrift. Anders als in der Vergangenheit wird die Verlängerung nicht mehr auf dem Fischerei-Schein eingetragen, sondern es wird bei jeder Verlängerung ein neues Dokument ausgestellt und zugesandt. Damit wird vermieden, dass die Bürger mit ihrem Fischerei-Schein ins Kreishaus kommen müssen oder der Schein mit der Post hin und her geschickt werden muss. Zudem kann der Angler künftig direkt bei der Anmeldung zur Fischerprüfung den Schein beantragen und diesen nach bestandener Prüfung mitnehmen. Bisher musste man nach der Prüfung mit seinem Zeugnis ins Bürgerbüro gehen, um dort den Schein zu bekommen.