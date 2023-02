Leben im Rhein-Kreis 15,3 Millionen Euro in 2022 für Wohnungsbau bewilligt

Die in 2022 bewilligten Fördermittel verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Rhein-Kreis: Dormagen: 0 Euro (in 2023 bereits beantragt: 14,2 Mio Euro), Grevenbroich: 6,3 Mio Euro (in 2023 bereits beantragt: 3,5 Mio Euro), Jüchen: 165.000 Euro (in 2023 bereits beantragt: 150.000 Euro), Kaarst: 388.000 Euro (in 2023 bereits beantragt: 0 Euro), Korschenbroich: 0 Euro (in 2023 bereits beantragt: 0 Euro), Meerbusch: 0 Euro (in 2023 bereits beantragt: 3 Mio Euro), Neuss: 8,5 Mio Euro (in 2023 bereits beantragt: 21,9 Mio Euro) und Rommerskirchen: 0 Euro (in 2023 bereits beantragt: 0 Euro).