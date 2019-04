30. Neusser Pflegetreff : „Pflegerevoluzzer“ spricht in Erfttal

„Pflegerevoluzzer“ spricht in Erfttal

Neuss Marcus Jogerst-Ratzka diskutiert Mittwoch beim Pflegetreff von Werner Schell mit.

Wenn der Südwestrundfunk (SWR) über Marcus Jogerst-Ratzka berichtet, dann meist mit dem Beinamen „Pflegerevoluzzer“. Für Zeit online ist er schlicht der Mann, der „gute Pflege möglich“ macht. Einer der gefragtesten Streiter für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege macht Mittwoch (17.) in Erfttal Station. Der gelernte Krankenpfleger und Pflegeunternehmer aus Baden-Württemberg folgt einer Einladung von Werner Schell. Der richtet als Gastgeber seinen 30. öffentlichen Pflegetreff aus; Eintritt frei. Los geht es im Kontakt Erfttal, Bedburger Straße, um 15 Uhr; bereits eine Stunde zuvor haben Besucher Gelegenheit, sich an Info-Ständen zu orientieren.