Agiles Arbeiten in Neuss Berufsbildungszentrum revolutioniert das Lernen

Das Agile Arbeiten hat Einzug gehalten in das Berufsbildungszentrum Hammfeld. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisschuldezernent Tilmann Lonnes schauten sich die neue Errungenschaft am Dienstag an. Agiles Arbeiten ist für Schulleiter Edelbert Jansen eine Haltung. Auf den Punkt gebracht, bedeutet es: Voraussetzungen zu schaffen, um selbstständiger zu arbeiten. Das pusht dem Schulleiter zufolge wiederum die Motivation, schneller zu handeln und Entscheidungen zu treffen sowie schnell auf Veränderungen zu reagieren und somit für eine Qualitätsverbesserung zu sorgen. Diese Flexibilität soll beste Ergebnisse ermöglichen und veraltete Prozesse aufbrechen. Die neu eingerichteten Räume des Berufskollegs für Technik und Informatik spiegeln diese so wichtige Flexibilität wieder.