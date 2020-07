Baustelle : Briefkasten nicht geleert, Post verspricht Abhilfe

Reuschenberg Leser Herbert Scholten ist aufmerksam.

Als Herbert Scholten seinen Brief in den Postkasten an der Finkenstraße in Reuschenberg werfen wollte, stutzte er. „Er passte nicht mehr rein“, stellte der 77-Jährige fest. „Ich habe dann den Deckel aufgemacht, da hätte ich den ersten Brief schon rausnehmen können, so voll war der Kasten.“ Die Sache wollte er nicht auf sich beruhen lassen. Weil seine Anfrage bei der Postfiliale an der Bergheimer Straße in Reuschenberg jedoch zu keinem Ergebnis führte, griff er zum Telefon und wählte die Nummer der NGZ-Redaktion. Seine Vermutung: „Die Baustelle an der Finkenstraße ist eigentlich schon abgeschlossen, der Asphalt drauf. Dass man die Paketstation auch über den Kirmesplatz erreichen kann, war wohl nicht bekannt.“