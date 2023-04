Gastronomie in Reuschenberg „Reuschenberger Mädchen“ übernimmt die Tennisliebe

Reuschenberg · Als der Vorstand des Tennisclubs in Reuschenberg in seiner Sitzung im September 2022 einen Pächterwechsel im Clubheim an der Jakob-Koch-Straße beschloss, waren die Augen des Gremiums auf die zweite Vorsitzende des Vereins gerichtet: Annette Albrecht.

14.04.2023, 11:26 Uhr

Annette Albrecht und Geschäftsführer Martin Jendritzky. Foto: Andreas Woitschützke

Von Iris Wilcke