Projekt „Retreat for Nuns“ : Hilfe aus Neuss für missbrauchte Nonnen

Die Anonymität der betroffenen Frauen soll bei dem Projekt „Retreat for Nuns“ an erster Stelle stehen. Foto: pixabay

Die Neusserin Simone Rees hat ein Projekt ins Leben gerufen mit dem sie schwangeren, missbrauchten Nonnen weltweit helfen möchte.

Vor rund zwei Wochen hat die Neusserin das Projekt „Retreat for Nuns“ (zu Deutsch: „Rückzug für Nonnen“) ins Leben gerufen und möchte damit schwangeren, missbrauchten Nonnen ihre Hilfe anbieten – deutschlandweit, europaweit und auch weltweit. Aber wie soll diese Hilfe aussehen? Für Nonnen aus Deutschland hat Simone Rees jetzt Räumlichkeiten in Neuss angemietet, die sie als vorübergehende Unterkunft beziehungsweise Rückzugsort stellen kann.

Auslöser für den Start des Projektes war die Dokumentation „Gottes missbrauchte Dienerinnen“, die der Sender Arte ausstrahlte. Diese thematisiert sexuelle Übergriffe und seelische Gewalt gegen Nonnen. In jener Doku kam unter anderem die ehemalige Nonne Constanze zu Wort und erzählte, dass allein aus ihrem Orden mehr als 50 Schwestern in den Vatikan entsendet wurden und das über 30 Frauen ungewollt schwanger wurden. „Das ist für mich einfach nur unfassbar“, sagt Simone Rees.

Um Nonnen auch dort erreichen zu können, möchte sie in Italien Zeitungs-Annoncen schalten und auch in sozialen Netzwerken die Werbetrommel rühren. Die Arte-Doku darf mittlerweile jedoch nicht mehr gezeigt werden, nachdem eine im Film zu sehende Person eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte. Der Sender hat bereits angekündigt, dagegen vorzugehen. Es sei nicht ihr Anliegen, Priester oder Institutionen anzuklagen oder zur Rechenschaft zu ziehen, sagt Simone Rees. Ihr ginge es lediglich darum, den missbrauchten Frauen anonymen Schutz zu bieten – sowohl seelisch als auch bürokratisch. Dies könnte beispielsweise Hilfe bei der Arztwahl, der Wohnungssuche, der Kita-Suche, der Jobsuche und vielem mehr sein.

Die 53-Jährige ist auch in anderen Bereichen ehrenamtlich aktiv. Zum Beispiel im Hospizdienst oder in Altenheimen mit ihrem Hund. Die in der Finanzdienstleistungsbranche tätige Geschäftsführerin macht keinen Hehl daraus, dass sie keine offizielle Qualifikation hat, um zum Beispiel psychologische Betreuung zu bieten. „Aber ich habe ein breites Netzwerk und kann an Profis weiter vermitteln“, sagt sie.