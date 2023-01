Gastronomie in Neuss Die Gastro-Branche wird digital – mit eigenen Apps

Burger, Cheese-Steak, Pulled Pork und mehr gibt es seit Oktober 2020 beim Foodtruck und Lieferservice „Street Break“ in Neuss. Seit einem halben Jahr bietet „Street Break“ einen besonderen Service an – die Bestellung auf einer eigenen App, wie bei „Lieferando“ und Co. Als moderner Foodservice sei man auch dort und auf Uber-Eats vertreten „aber bei solchen Anbietern müssen wir Provision pro Bestellung abgeben“, so Inhaber Dimitrios Kalesiakis. Um eigenständiger zu sein, habe man daher die eigene „Street-Break“-App entworfen.