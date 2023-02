Restaurant in Neuss „Zum Stübchen“ bleibt geöffnet

Um eine Komplett-Schließung des Restaurants zu verhindern, sollte ab dem 1. Mai – so war jedenfalls die Wunsch-Vorstellung – zumindest ein Wechsel im „Stübchen“ vollzogen werden. Zwar wurden laut Axel Buß mehrere Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt, erfolgreich sollte die Suche am Ende jedoch nicht sein, sodass sich die beiden kurzerhand dazu entschlossen, ihren Stammkunden erhalten zu bleiben. Doch entscheidend bei diesem Entschluss war noch ein weiterer Faktor. Hatten Axel und Annett Buß – so wie viele weitere Gastronomen – im September noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und schließlich auch noch mit explodierenden Kosten für Energie, Lebensmittel und Co. zu kämpfen, die einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb unmöglich werden ließen, hat sich die Lage laut Buß nun wieder einigermaßen stabilisiert.