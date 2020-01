Erholungsort in Neuss : Die Rennbahn wird zum Bürgerpark

Neuss Nach dem Ende des Galopprennsports ist der Weg frei, um aus der Rennbahn einen naturnahen Erholungsraum zu machen.

Was tun mit der Rennbahn? Die Diskussion dieser Frage will Bürgermeister Reiner Breuer nicht auf die lange Bank schieben. Ein Grund dafür ist, dass „die Befürworter des Galopprennsports nicht müde werden, Ammenmärchen in die Welt zu setzen“, sagt er. Indem sie etwa behaupten, die innenstadtnahe Grünfläche werde „bebaut“ oder „zugepflastert“. Das Gegenteil sei aber der Fall. Die Rennbahn soll Bürgerpark werden, sagt Breuer, der die Öffnung schon vorbereiten lassen will.