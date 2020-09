Geschichte in Reimen : Neusserin malt und dichtet Kinderbücher

Neuss Alles begann mit einem einfachen Fotobuch, das sich Renate Welk in einem Drogeriemarkt drucken lassen wollte. Für ihre Enkel hatte die künstlerisch begabte Wahl-Neusserin Bilder gemalt.

Und schon in der Filiale der Drogeriemarktkette ging es los: Einer Mitarbeiterin gefielen die Bilder so gut, dass sie darum bat, sich ebenfalls einen Ausdruck für ihre Kinder machen zu dürfen. Auch in den folgenden Tagen, als Welk ihr Fotobuch weiteren Menschen zeigte, waren die Betrachter hin und weg. Die Konsequenz daraus lag auf der Hand: Ein eigenes Bilderbuch sollte auf den Markt gebracht werden. Und welche Eigenschaften muss ein Kinderbuch rein aus praktischen Gründen haben? Es muss robust sein. So kam nur ein Hardcover in Frage. Die Voraussetzung für eine feste Bindung war ein Umfang von mehr als 48 Seiten. So musste eine zweite Geschichte her. Um beide Erzählungen sauber voneinander zu trennen und für beide ein richtiges Buchcover zu haben, entstand ein Buch, das sich von hinten und von vorne lesen lässt. Und das stößt auf große Begeisterung – vor allem bei den Kleinsten: „Ich habe für nichts in meinem Leben so viel Lob und Anerkennung erhalten wie für dieses Buch“, sagt Welk erfreut. Ihre verschiedenen Talente – zeichnen und dichten – konnte Welk dabei gut bündeln. „Das Schreiben in Reimform ist mir schon immer leicht gefallen“, erklärt die Autorin des melodisch in Reimen geschriebenen Kinderbuchs. Bagger – die große Leidenschaft ihres Enkels Raphael (8) – stehen auf der einen Seite des Buchs im Vordergrund. Aber es ist kein gewöhnliches Buch über Bagger und andere Baumaschinen, wie es schon viele gibt. Es geht darum, dass mit jedem Stück Erde, das ein Bagger bewegt, Tiere ihren Lebensraum verlieren können. Auch die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit der Tierwelt. Eine Eule, genannt Kiwittchen, ist mit sich und ihren Fähigkeiten nicht zufrieden. Mit einem Zauberspruch, den bereits sehr kleine Kinder schnell mitsprechen können, verwandelt sie sich in andere Tiere. Aber irgendwas stimmt immer nicht: entweder sie ist zu klein, zu groß, würde lieber fliegen können oder etwas anderes passt ihr nicht. Das von Welk gemalte und geschriebene Bilderbuch ist für zehn Euro beim Bücherhaus am Münster erhältlich. Dass sich beide Geschichten auf die Tierwelt fokussieren, ist kein Zufall: Schon immer haben sie und ihr Mann Katzen gehabt – und zwischendurch auch einen Hund. In ihrem Garten herrscht ebenfalls reges Treiben. Ein paar Eichhörnchen laufen über den Rasen und frei laufende Katzen spähen um die Ecke, um zu schauen, ob sie einen Spielkameraden finden. Gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Enkelin Sophie hat die Autorin bereits Ideen für weitere Bücher erarbeitet: Kiwittchens Tochter soll die Welt entdecken. Eine ihrer Stationen soll dann natürlich auch Neuss werden.