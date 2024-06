Versicherungsmakler in Neuss Martin Spitzmüller ergänzt Geschäftsführung

Ab sofort verstärkt Martin Spitzmüller das Team von „Remy & Nauen“ als weiterer Geschäftsführer. Gemeinsam mit Philipp Mehdorn kümmert sich der 46-Jährige um alle unternehmerischen Belange des Neusser Versicherungsmaklers sowie der Beteiligungsgesellschaft „Remy & Nauen Partners“ und der Siegerländer Tochterfirma „Birkner Versicherungen“. Spitzmüller wechselt von der AXA Versicherung AG, wo er seine Laufbahn 1997 mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann startete, in das 1925 gegründete Neusser Familienunternehmen „Remy & Nauen“. Beim AXA-Konzern war er zuletzt Regionalabteilungsleiter für die Industrielle Sachversicherung und zuständig für die Region Köln und das Rhein-Main-Gebiet. Philipp Mehdorn, der seit 2014 an der Spitze des Neusser Unternehmens steht, lobt Spitzmüller als ausgewiesenen Versicherungsexperten, der in der Branche geschätzt werde und bestens vernetzt ist. Spitzmüller wiederum freut sich nach mehr als 25 Jahren in einem Konzern nicht nur über eine neue Herausforderung, sondern „vor allem das Nachhausekommen nach Neuss.“