Neuss: Rekord im Kreißsaal : Schon jetzt 1000 Entbindungen im „Lukas“

Neuss Emmily schläft völlig gelassen in den Armen ihrer Mama und ahnt nicht, dass sie gefeiert wird: Bei der 1000. Geburt des Jahres kam die junge Dame mit der dichten Haarpracht im Lukaskrankenhaus am 13. Juli auf die Welt.

Geboren mit einem Gewicht von 3695 Gramm und einer Größe von stolzen 55 Zentimetern, ist Emmily das erste Kind von Yasmin Hanna und Aamer Almousa. Vor drei Jahren kam Yasmin Hanna, die in ihrer Heimat vier Jahre Jura studiert hat, mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland, nun lebt sie in Jüchen. Warum sich die Familie für das Lukaskrankenhaus in Neuss als Entbindungsklinik entschieden hat? „Ich habe gehört, dass es da sehr, sehr gut sein soll“, sagt sie: „Und so war es auch“, ergänzt die Mutter. Bei Dominik García-Pies, dem Leitenden Arzt der Geburtshilfe, fühlte sie sich ebenso gut aufgehoben wie bei Hebammen und Schwestern.