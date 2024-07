Ein digitaler Stadtrundgang Neuss mit Künstlicher Intelligenz neu entdecken

Die Stadt Neuss zeichnet sich durch eine reiche Geschichte, einem lebendigen kulturellen Leben und einer bedeutenden wirtschaftlichen Präsenz aus – zumindest wenn man Chat GPT fragt. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unseres Alltags geworden, egal ob beim Online-Shopping, im Smart-Home-System oder als Sicherheitsfunktion in den Fahrzeugen. Warum also nicht auch bei der Planung der nächsten Reise die KI nach Tipps fragen. Unsere Redaktion macht den Test und überprüft, wie gut sich das Sprachmodell in Neuss auskennt.