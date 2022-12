Bürgerversammlung in Neuss-Uedesheim Bürgermeister stellt sich den Sorgen und Nöten der Uedesheimer

Dass einmal im Jahr in Uedesheim eine Bürgerversammlung mit dem Bürgermeister stattfindet, hat historische Gründe, die in der der Kommunalen Neugliederung wurzeln. Es ist eine Besonderheit und längst schon Tradition. Am Samstag kamen gut 50 Bürger ins Restaurant „Rheinterrasse“ zur 44. Bürgerversammlung. Sie konnten ihren Unmut zu allen möglichen Themen äußern. Bürgermeister Reiner Breuer musste nicht alle Fragen selber beantworten: Neben ihm saßen Stefan Crefeld, der Vorsitzende des Bezirksausschusses und CDU-Ratsherr, sowie Norbert Jurczyk, Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten, sowie Johannes Steinhauer, Leiter des Amtes für Tiefbaumanagement.