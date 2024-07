Innovationspreis für Reinartz Neusser Maschinenfabrik erobert Insektenmarkt

Was hat eine Maschinenfabrik mit der Verarbeitung von Insekten-Larven zu tun? Wer sich diese Frage stellt, kennt das Neusser Unternehmen Reinartz GmbH & Co. KG noch nicht. Die Firma entwickelt Technologien für die Herstellung von Speiseölen – und geht dabei auch ungewöhnliche Wege. Denn mit Blick auf den weltweit steigenden Bedarf an Proteinen haben sie ihre Maschinen für die Verarbeitung von Insekten weiterentwickelt. Dafür wurden sie im Rahmen der Arbeitgebertag der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung sogar mit dem „Rheinischen Innovationspreis“ ausgezeichnet.