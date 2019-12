Neusser Familienbetrieb : 110 Jahre Gesell – Geschichte(n) der Hafenstraße

Neuss Als Schmiede gegründet dreht sich heute in der Werkstatt alles um Reifen. Ein Familienbetrieb schreibt Neusser Stadtgeschichte.

Reifen Gesell ist in der Stadt eine Institution. Selbst der Autofahrer, der seine Winter- beziehungsweise seine Sommerreifen in einer anderen Werkstatt aufziehen lässt, kennt den Betrieb an der Hafenstraße – gegründet vor 110 Jahren von Christian Gesell als (Huf-)Schmiede, heute gesteuert in fünfter Generation von Geschäftsführer Stefan Bürrig (50), unterstützt von seinem Vater, Senior-Chef Peter Bürrig (73).

In einer digitalen Welt, in der Termine komfortabel via Internet vereinbart werden, ist es das Markenzeichen von Reifen Gesell grundsätzlich keine Termine zu reservieren. Wer kommt, der stellt sich an. „Das funktioniert seit Jahren bestens“, sagt Peter Bürrig, „wer etwas Geduld mitbringt fährt im Regelfall spätestens nach 45 Minuten vom Hof.“ Wer sein Wagen abgebe, um zum Frisör zu gehen oder Einzukaufen, der könne bei Rückkehr auf dem Parkplatz in seinen Wagen mit den neuen Reifen steigen. Was sich anarchisch anhört, aber in der Praxis bewährt, basiert auf zwei Erfolgsfaktoren: ein eingespieltes Team von neun Mitarbeitern und ein großer Keller – ehemals als Tiefgarage geplant – als Reifenlager. Bürrig: „Wir haben keine Platzprobleme, ein gutes logistisches System und können somit flexibel und schnell auf Kundenwünsche reagieren.“

Peter Bürrig, der 1966 den Betrieb von seiner Tante Anna Gesell, geborene Zaun, übernahm, ist bis heute das Gesicht des Unternehmens, auch wenn er sich aus dem operativen Geschäft langsam zurückzieht. Der rustikale Handwerksmeister mit der klaren Aussprache besitzt ein großes Herz. Das wissen neben Familie und Belegschaft auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu schätzen, wo er sich seit 1967 engagiert und heute in der „Altersabteilung“ mitmacht. Ab 1984 war er Löschbootführer.