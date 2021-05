Rechtsextremer Anschlag in Neuss : Angriff auf Gedenktafel für jüdischen Friedhof

Neuss In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte rechtsradikale Aufkleber auf eine Gedenktafel geklebt, die an den jüdischen Friedhof erinnert. Die Neusser Politik reagierte empört.

Am gleichen Tag, als Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin über eine Zunahme politisch motivierter Straftaten und einen Höchststand von Fällen aus dem rechten Milieu berichten musste, musste Niels Elsässer von der Offenen Tür Barbaraviertel eine solche Tat anzeigen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag eine Gedenktafel an der Düsseldorfer Straße, die seit einem Jahr an einen längst verschwundenen jüdischen Friedhof erinnert, mit rechtsradikalen Aufklebern beschmutzt. Die Polizei leitete den Fall an den Staatsschutz weiter, etwaige Augenzeugen werden um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Angriffs gebeten.