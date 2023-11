Rita-Süssmuth-Realschule in Neuss Neue Abfrage zur Schulbus-Nutzung

Ralph-Erich Hildebrandt (SPD) geht davon aus, dass es einen Bedarf für diesen Schulbus gibt, der mit dem Kostenpflichtiger Inhalt Umzug der – damals noch so bezeichneten – Realschule Holzheim an die Gnadentaler Allee nach den Herbstferien eingerichtet wurde. Zählungen der Stadt an drei Tagen zeigten eine Auslastung zwischen 102 und 108 Schülern. Das entspricht in etwa einem Viertel der 470 Köpfe zählenden Schülerschaft. Allerdings, fügt der Ausschussvorsitzende hinzu, erschließe sich ihm nicht, warum die Schüler aus Grefrath erst zum alten Schulstandort kommen und dort in den Schulbus umsteigen, wo sie doch mit dem Bus von Grefrath mit nur einmal umsteigen auch direkt bis zur neuen Schule durchfahren könnten.