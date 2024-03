Rita-Süssmuth-Realschule in Neuss Wenn Pink den Ton im Schulbüro angibt

Neuss · Wenn Barbie in Neuss arbeiten würde, dann käme nur ein Ort infrage: das pinke Büro in der Rita-Süssmuth-Realschule. Doch in diesem Raum werden nicht nur Mädchen-Träume wahr, sondern auch schulinterne Entscheidungen getroffen. Denn es ist das Arbeitszimmer der Schulleiterin Sandra Klüser-Hanné.

07.03.2024 , 04:50 Uhr

Das ist das pinke Büro der Leiterin an der Rita-Süssmuth-Realschule 19 Bilder Foto: Julia Stratmann

Von Julia Stratmann