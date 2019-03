Kommunalwahl 2020 in Neuss: CDU: Mehr Bewerber als freie Wahlkreise

Neuss Wenn im nächsten Jahr ein neuer Stadtrat und ein neuer Kreistag gewählt werden, dann wollen die Christdemkoraten viele neue Bewerber aufbieten. Parteichef Brautmeier kündigt eine interne Auswahl an und meint Kampfkandidaturen.

Der Gedanke, den Mitgliedern eine Auswahl anzubieten, zieht sich durch Brautmeiers Arbeit. Wie beim Blick auf den Stadtrat, so argumentiert er auch im Vorfeld der Kreistagswahl. Vier der zehn Kreistagsabgeordneten aus Neuss hören auf. Für die vier Sitze, die Volker Bäumken, Reiner Geroneit, Willy Lohkamp und Ursel Meis frei machen, seien zehn Bewerbungen eingegangen: „Auch in diesem Fall haben unsere Mitglieder die Wahl.“ Namen nennt Brautmeier nicht. Bekannt ist aber, dass sich Dagmar Betz, Karl-Josef Flüchten, Birgit Frania und Thomas Klann für eine Kreistagskandidatur interessieren. Als „aussichtsreicher Bewerber“ wird auch der Norfer Jan-Philipp Büchler viel genannt, der einen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Dortmund hat.

Bürgermeister-Wahl 2020 in Neuss : Sebastian Rosen (CDU) will gegen Bürgermeister Breuer antreten

Ursprünglich, so sagt Brautmeier, hätten 15 Namen auf seiner internen Liste der denkbaren Bürgermeister-Kandidaten gestanden. Jetzt sei sie nur noch halb so lang: „Einige sind vom Karussell abgestiegen.“ Männer meist mit dem Argument, Rücksicht auf die Familie nehmen zu müssen. Frauen mit Blick auf das berufliche Engagement. Wer im Skat ist, verrät Brautmeier nicht. Nur so viel: „Auch bei diesem Entscheid wird es eine Auswahl geben.“ Also: Sebastian Rosen, der seinen Hut in den Bewerber-Ring geworfen hat, und wer noch? Vize-Bürgermeister Sven Schümann? Kreisdirektor Dirk Brügge? Partei-Vize Natalie Panitz?