Interview Sebastian Rosen, CDU-Ratsherr in Neuss: „Bürgermeister treibt die Personalkosten“

Neuss CDU-Ratsherr Sebastian Rosen will zum zweiten Mal antreten, um Neusser Bürgermeister zu werden. Amtsinhaber Breuer wirft er vor, keine Lösungen für Probleme parat zu haben.

Sebastian Rosen Das belegt vor allem, wie die CDU in Neuss mit jungen Leuten umgeht: nicht selten unterirdisch. Anstatt den Nachwuchs zu fördern, werden ihnen Steine in den Weg gelegt.

Rosen Er ist der Großmeister unter all denen, die die Personalkosten in die Höhe treiben. Dabei ist zu begrüßen, wenn in das Personal im Bereich Sicherheit investiert wird. Für 2019 geht die Verwaltung jedoch von einer Kostensteigerung im Personaletat von 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Bemerkenswert ist, dass der Bürgermeister in seinem Dezernat mit durchschnittlich 7,03 Prozent pro Jahr die zweithöchste Steigerungsrate nach dem Sozialetat verantwortet. Das muss der Bürgermeister erklären.