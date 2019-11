Angemerkt : Neuss wechselt zur Suchmaschine Ecosia

Neuss Es war wie eine Debatte aus der Frühzeit des Internet-Zeitalters. Jenen dunklen und vergangenen Tagen, als mancher noch glaubte, sich mit einem falschen Klick in der Unendlichkeit des Netzes zu verlieren – oder noch Schlimmeres fürchten zu müssen.

CDU und Grüne hatten beantragt, auf allen städtischen Rechnern die Suchmaschine Ecosia standardmäßig einzurichten. Ein kleiner Klick für die IT – doch was hatte die Koalition damit für Sorgen geweckt. Die Freiheit der Märkte, die Wahlfreiheit, ja sogar die Meinungsfreiheit schien in Gefahr. Carsten Thiel (UWG) fürchtete gar schlimmste Gängelung durch die Politik. „Nachher kommt noch der Antrag, das alle Mitarbeiter Krombacher trinken müssen“, unkte Thiel, der gemeinsam mit den „IT-Spezialisten“ von FDP – die nicht zwischen Browser und Suchmaschine zu unterscheiden wussten – und AfD das Teufelswerk Ecosia meiden wollte. Ihnen schloss sich der fraktionslose Dirk Aßmuth an, der von Marketinggag und „Ökologiemasche“ sprach. Aber, was war eigentlich passiert? Nichts. Oder. Fast nichts. CDU und Grüne hatten nur angeregt, auf die ökologische Suchmaschine eines Berliner Startups umzustellen, das mit dem Angebot von sich reden macht, die Hälfte der Einnahmen in die Wiederaufforstung rund um den Globus zu investieren.