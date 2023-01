Rathaussanierung in Neuss Dem Bürgermeister aufs Dach gestiegen

An seinem höchsten Punkt sieht das Rathaus aus wie ein Flachdachbungalow aus den 70ern. Auf dem Turm prangt eine weiße Kunststoff-Lichtkuppel inmitten des Flachdaches, das die darunter liegende Uhrenkonstruktion nicht vollständig vor Wind und Wetter zu schützen vermag. Die Uhr – mit ihren in alle Himmelsrichtungen weisenden Zifferblättern – auszubauen und in einer Werkstatt generalüberholen zu lassen, ist deshalb angesagt und wird bei der anstehenden Dachsanierung gleich miterledigt.