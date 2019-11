Kabarett in Neuss : Neues Gesicht in der „Rathauskantine“

(v.l.) Jens Spörckmann, Stefanie Otten und Beate Heinze als „Neue“ spielen bei der „Rathauskantine“ mit. Foto: Markus Andrae

Neuss Für das Kabarett der „Rathauskantine“ setzt das Theater am Schlachthof wieder auf ein Schauspieler-Trio.

Die vergangene Spielzeit war für das Team der „Rathauskantine“ noch eine des Ausprobierens. Vor allem in der Frage, wer oder was Jupp Schwaderath ersetzen soll, nachdem Schauspieler Dennis Prang seinen Ausstieg verkündet hatte. Nun, pünktlich zur ersten Ausgabe der neuen Saison, steht fest, wie es weitergeht: „Wir haben gemerkt, dass es auf Dauer eine dritte feste Figur braucht“, sagt Markus Andrae, Regisseur des Kabarettformats und zudem künstlerischer Leiter des Theaters am Schlachthof (TaS). Als Pächterin der Kantine kommt sie ins Spiel, wird ab der nächsten Premiere von Beate Heinze verkörpert.

Gerade der Erfolg der „Rathauskantine“, der sich schon in der gesteigerten Anzahl der Vorstellungen (auf sechs an zwei Wochenenden) zeigt, machte es ihm und seinem Team nicht leicht, einen Schauspieler zu finden, in dessen Zeitplan die Aufführungen im TaS hineinpassten. Karoline Stern etwa, die in einer vergangenen Ausgabe bereits als Pächterin dabei war, könne sich diese zwei Wochenenden ebenso wenig frei halten wie manch anderer Kollege aus dem Kabarettbereich, sagt Andrae. Dass Heinze nun zugestimmt hat, freut ihn ebenso wie die beiden Kollegen Stefanie Otten, die als linke Hand des Bürgermeisters, Simone Strack, dabei ist, und Jens Spörckmann, der den Archivar Alfred Sülheim gibt.

In der ersten Ausgabe der neuen Saison dreht sich alles um das Menü „Heimat-Scholle im Immobilienhai-Mantel oder Der menschliche Makler“. Überall in Neuss wird gebuddelt und abgerissen, und während Strack eher bemängelt, dass das lange noch nicht reicht, befürchtet Sülheim, dass sich die Stadt allzu sehr verändert. Außerdem müssen die beiden damit klar kommen, dass in ihrer Rathauskantine ein neues Gesicht auftaucht.

Und dass bei jeder Vorstellung auch ein anderer Gast dabei ist, ist ebenfalls eine Neuheit. Auch da sind es vor allem Zeitgründe, die dazu geführt haben, für jede Vorstellung einen neuen Gast zu rekrutieren: „Es gibt kaum jemanden, der in der Lage ist, sich die sechs Termine der ,Rathauskantine’ freizuhalten“, sagt Andrae, der ganz bewusst auch keine Namen vorher nennen mag: „Dann kommt noch jemand auf die Idee, seine Karte zu tauschen ...“