Rathausbiwak in Neuss : Der Chef wird Cheffahrer-Fahrer

Im Rathausinnenhof chauffierte Bürgermeister Reiner Breuer in der Rikscha seinen Cheffahrer Rudi Broich. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Rund 432 Schützen und 110 Gäste aus Politik und Verwaltung nahmen am Dienstagmittag beim Schützempfang am Rathaus teil. Bürgermeister Reiner Breuer überraschte seinen Cheffahrer Rudi Broich mit einer ganz besonderen Einladung.

Rollentausch im Rathaus: Beim Schützenempfang am Dienstagmittag überraschte Bürgermeister Reiner Breuer seinen Cheffahrer Rudi Broich an dessen 60. Geburtstag mit der Einladung, sich mal vom Chef chauffieren zu lassen – und sorgte so für mächtig „Durchgangsverkehr“ im Rathausinnenhof. Denn nach der Ehrenrunde für das Geburtstagskind, der als Oberleutnant im Jägerzug „Munteres Rehlein“ aktiv ist, lud Breuer auch das Schützenkönigspaar Kurt und Beate Koenemann ein, in der Rikscha Platz zu nehmen, die Bärbel Kremers-Gerads von der Bürgerstiftung (BüNe) zur Verfügung gestellt hatte. All seinen Passagieren versicherte Breuer vor dieser „Rundreise“, im Besitz des erforderlichen „Pilotenscheins“ zu sein.

Foto: Andreas Woitschützke 11 Bilder Die Stadt lädt ein zum Biwakieren

432 Schützen aus 27 Zügen sowie 110 Gäste aus Politik und Verwaltung erfuhren den doppelten Hintersinn dieser kleinen Einlage. Erstens, so Breuer, könnte die Rikscha ja vielleicht auch bei den Schützenumzügen das Fortbewegungsmittel der Zukunft sein. Würden die Kutschen durch diese ersetzt, wäre zumindest das Thema „Pferdefreier Wackelzug“ erledigt. Zudem stand die Rikscha als Symbol für den nötigen Mobilitätswandel sowie die Klimaschutzanstrengungen in Neuss. Das Schützenkönigspaar ermunterte Breuer zum Mitmachen, habe man doch die Fahrradstraßen in königlichem Blau markiert. Und dem Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe (CDU), der gegen diese Markierungen gestichelt hatte, rief er in seiner launigen Ansprache zu: „Wir können es beide gut gebrauchen, mehr Rad zu fahren.“

Danach chauffierte Bürgermeister Reiner Breuer noch das Königspaar. Foto: Christoph Kleinau