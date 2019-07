Rat der Stadt Neuss : Ratsresolution für Kinderrechte

Neuss Die Stadt Neuss spricht sich dafür aus, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Eine entsprechende Resolution wurde jetzt vom Rat verabschiedet und soll nun der Bundesregierung zugestellt werden.

Doch nicht alle Fraktionen schlossen sich dem an. Das starke Signal, das nach Ansicht von Vincent Cziesla (Linke) nach einem einstimmigen Ratsvotum verlangt, sei, so schimpfte Cziesla, „von FDP, AfD und Teilen der Grünen kaputtgekaspert worden“.

Das Grundgesetz zu ändern und in ihm die Kinderrechte zu verankern, hatten CDU und SPD auf Bundesebene schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Bis Ende des Jahres soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Formulierungsvorschlag vorbereiten. Es sei „nicht üblich“, sagte Bürgermeister Reiner Breuer, „dass wir Resolutionen verabschieden, die sich auf andere Handlungsebenen in Bund oder Land beziehen“. Die Ausnahme von der Regel begründete er mit dem ersten „Platz der Kinderrechte“ in Nordrhein-Westfalen, der am Freitag im Stadtgarten im Beisein von Rita Süßmuth und Margot Käßmann eingeweiht wurde.