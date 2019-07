„Die Wohnkompanie“ in Neuss : Rat unterstützt Hochhauspläne

Ein in sich selbst funktionierendes Quartier möchte die Firma „Wohnkompanie“ an der Anton-Kux-Straße errichten. Hochhaus inklusive. Foto: Wohnkompanie Düsseldorf

Neuss Die erste Hürde für den Hochhausbau im Büropark Hammfeld ist genommen: Der Rat bestätigte am Freitag die Entscheidung, einen Bebauungsplan für eine Freifläche an der Anton-Kux-Straße zu entwickeln.

Von Christoph Kleinau

Dort möchte der Düsseldorfer Projektentwickler „Die Wohnkompanie“ unter anderem einen über 60 Meter hohen Wohn-Tower mit bis zu 20 Etagen errichten möchte.

Die Empfehlung dazu hatte tags zuvor der Planungsausschuss gegeben, der mit dieser Entscheidung eine weitreichende Infrastrukturentscheidung verband: der Verlängerung der Straßenbahnlinie 709 bis ins Hammfeld. Auf Antrag von Ingeborg Arndt (Grüne) beauftragte die Politik die Stadtverwaltung, die entsprechenden Planungsunterlagen aufzubereiten, damit man sich zeitnah um Fördermittel, ohne die das Vorhaben nicht machbar sein dürfte, bemühen kann. „Die 709 muss in fünf bis sieben Jahren fahren“, sagte Dietmar Dahmen (SPD). Denn wenn jetzt die Umwandlung des Büroparks in ein bewohntes Stadtquartier in Gang kommt und Wohnraum geschaffen wird, muss die Infrastruktur mitwachsen. Wie eng beide Vorhaben miteinander verknüpft sind, machte Roland Kehl (Grüne) deutlich: „Ohne einen Spatenstich im Hammfeld haben wir im Fall 709 wenig Handlungsspielraum.“

Seit fünf Jahren liegt ein Rahmenplan vor, wie der Büropark verändert und benötigter Wohnraum geschaffen werden kann. Dabei war man immer davon ausgegangen, ein Pilotprojekt im Zentrum der zehn Hektar großen Flächen an den Anfang zu stellen und das Quartier von dort aus zu entwickeln. Das hat bisher nicht geklappt. Roland Sperling (Die Linke) nannte den Vorschlag, nun am Rand des Planquartieres anzufangen, keine gute Idee: „Am dicken Ende haben wir nur eine städtebaulich nicht angebundene isolierte Hochhausbebauung auf einem einzelnen Grundstück in einer Ecke des Entwicklungsgebiets.“

Doch die Skepsis wurde nicht geteilt, zumal der Projektentwickler den Rahmenplan als verbindlich durchaus akzeptiert. Damit sein Bau eine Initialzündung bewirkt, wird der Gestaltungsbeirat eingeschaltet, der die schöne Form sicherstellen soll.