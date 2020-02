Raserei im Rhein-Kreis Neuss : Polizei soll Stellung zu illegalen Autorennen beziehen

Neuss Die Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler bringt das Thema illegale Autorennen beim nächsten Kreisausschuss auf die Tagesordnung und fordert die Polizei auf, Stellung zu beziehen.

Sein Vorwurf an die Behörden: Seit dem Tag des per Video aufgezeichneten Rennens habe sich in Neuss nichts geändert: „Besonders am Wochenende finden die Rennen in der kompletten Innenstadt statt.“ Nun sollen Polizei und Kreisverwaltung Stellung beziehen. Neben Details zum bereits erwähnten Ermittlungsverfahren will Thiel unter anderem wissen, welche Maßnahmen bislang im Kampf gegen illegale Autorennen ergriffen wurden, oder ob es abgestimmte Aktionen mit der Stadtverwaltung gibt. Darüber hinaus soll beantwortet werden, ob die Kreisverwaltung darüber Kenntnis hat, ob das Raser-Problem auch in anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss existiert.