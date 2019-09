Kaarster und seine Freundin starben : Prozess um Raser-Unfall in Stuttgart hat begonnen - Anwalt bestreitet Mordabsicht

Neuss Mitten in Stuttgart soll ein Raser den Crash mit zwei Toten verursacht haben. Einer davon stammt aus Kaarst. Nun muss ein Gericht klären, ob es Mord war. Zum Prozessauftakt am Mittwoch gab es bewegende Szenen.

Was geht vor in einem jungen Menschen, der sich einen PS-starken Sportwagen mietet und durch die Straßen von Stuttgart rast? Der seinen Motor immer wieder aufheulen und die Tachonadel ausschlagen lässt, das Auto dann nicht mehr kontrollieren kann und einen fatalen Crash verursacht? War er sich bewusst, dass er eine tödliche Gefahr darstellte?

Ein halbes Jahr nach einem Unfall mit zwei Toten – dabei handelt es sich um einen 25-jährigen Kaarster und seine Freundin (22) – sitzt ein 20 Jahre alter Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts – wegen Mordes. Im „Geschwindigkeitsrausch“ sei der junge Mann mit seinem Jaguar F-Type Coupe durch Stuttgart und über die Autobahn gefahren, stundenlang – so schildert es die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses vor der Jugendkammer des am Mittwoch.

Es ist die erste Anklage dieser Art nach einem Raser-Unfall in Baden-Württemberg. Einen Präzedenzfall gibt es: Anfang März hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erstmals ein Mordurteil gegen einen rücksichtslosen Raser bestätigt. Der Mann hatte 2017 in Hamburg mit einem gestohlenen Taxi einen Menschen getötet und zwei schwer verletzt. Eine rote Linie für eine Mordverurteilung in Raserfällen legten die Karlsruher Richter jedoch nicht fest: „Maßgeblich sind jeweils die Umstände des Einzelfalls“, urteilten die Bundesrichter.