Randale und Schmierereien in Neuss : Sportlerheim vom TSV Norf soll besser bewacht werden

Das Sportlerheim wurde von Unbekannten verunstaltet. Foto: Verein/TSV Norf

Norf Graffiti sind manchmal Kunst, in den meisten Fällen aber eine Schmiererei – und ein Ärgernis. Das Sportlerheim des TSV an der Eichenallee in Norf wurde jetzt in dieser Form verunstaltet. Das will die Politik nicht hinnehmen.

Der Bezirksausschuss Norf wird sich in seiner nächsten Sitzung am 10. Juni mit dem Sportlerheim des TSV Norf beschäftigen. Der Grund: Unbekannte haben das Gebäude mit Schmierereien verunstaltet. „Die Beschädigungen sind so gravierend, dass eine normale Entfernung nicht möglich ist“, schreiben CDU und Grüne in ihrer Antragsbegründung. Die schwarz-grüne Koalition will mit ihrem Vorstoß erwirken, dass die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes die „Graffiti“ am Sportlerheim im Von-Waldhausen-Stadion entfernen lässt. Des Weiteren soll das Gelände rund um das Stadion besonders am Wochenende und abends von Polizeistreifen besser beobachtet werden, da dort immer wieder Jugendliche randalieren würden. Durch die Schmierereien – es wurde Sprühfarbe auf die Klinkersteine, den Beton und die Glastüren aufgebracht – werde ein schlechter Eindruck der Stadt und des TSV Norf vermittelt, „insbesondere wenn der Spielbetrieb in Zukunft wieder aufgenommen wird und Gäste von auswärts das Stadion besuchen“, so Waltraud Beyen (CDU) und Michael Klinkicht (Grüne).

Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender des TSV Norf: „Wir sind entsetzt! Das sind deutliche Rückschläge für unsere lange Arbeit, mit viel Eigeninitiative neben dem städtischen Engagement die Anlage zu verschönern. Hoffentlich führt die Polizei ernsthafte Ermittlungen mit Erfolg durch.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Polizei, ob die Kontrollen in dem Gebiet in Zukunft intensiviert werden sollen, schreibt Polizeisprecherin Diane Drawe: „Die Polizei ist mit zivilen und uniformierten Streifen im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.“ Man analysiere ständig die Sicherheitslage und passe polizeiliche Maßnahmen dementsprechend an. In diese Bewertung flössen beispielsweise auch Hinweise aus der Bevölkerung ein.

(jasi)