Raum der Kulturen in Neuss Rätsel um verschwundene Fördergelder

Dass in dem Verein, der bis zum vorigen Jahr über eine eigene Geschäftsstelle verfügte und mit – in Spitzenzeiten vier – Beschäftigten auch eine professionelle Struktur aufgebaut hat, Chaos herrschen muss, machte Ordnungsdezernent Holger Lachmann in einer Vorlage für den Integrationsausschuss mit wenigen Ereignissen deutlich: 25. Oktober: Anna Adamovych tritt als Vorsitzende zurück. 15. November: Der verbliebene Vereinsvorstand teilt der Verwaltung in einer persönlichen Aussprache mit, den Verein auflösen zu wollen. Man habe alle Wege ausgeschöpft, den Verein wieder in seinen Ursprungszustand zu überführen, habe es zur Begründung geheißen, nun sei der Verein zahlungsunfähig.