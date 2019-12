„Neuss schmeckt“ im Dorint-Hotel : Neue Koch-Reihe startet mit Ralf Zacherl

Kochprofi Ralf Zacherl ist ein gefragter Gast in Fernsehsendungen. In Neuss kann man den 48-Jährigen im nächsten Jahr live auf der Bühne erleben. Zu essen gibt es dabei natürlich auch etwas: ein Drei-Gänge-Menü. Foto: Esser, Paul (pe)

Neuss Ralf Zacherl war in den 1990ern der jüngste Sternekoch in Deutschland. Inzwischen ist er aus zahlreichen Fernsehformaten bekannt. Am 7. März ist Zacherl der erste Gast der neuen Reihe „Neuss schmeckt“ im Dorint-Hotel.

Mit TV-Koch Ralf Zacherl als Gast startet im nächsten Jahr eine neue Gastro-Reihe in Neuss. Unter dem Titel „Neuss schmeckt“ sollen künftig bekannte Köche aus dem Fernsehen im Dorint-Kongresshotel an der Stadthalle für kulinarische Glanzpunkte sorgen. Zacherl ist dabei sozusagen der Pionier. Er wird am Samstag, 7. März, zusammen mit Dorint-Küchenchef Markus Streiber ein Drei-Gänge-Menü inklusive Nachspeisenbuffet zubereiten. Zum Teil wird dabei live auf der Bühne gekocht, in der Stadthalle soll es zudem ein Bühnenprogramm geben, das Event-Veranstalter Marc Pesch zusammen mit Ralf Zacherl und Markus Streiber moderiert.

Für Dorint-Hotelmanager Marco Bensen ist die neue Veranstaltungsreihe auch ein wichtiger Bestandteil der Strategie, das Dorint als Restaurant wieder stärker im Bewusstsein der Neusser zu verankern. „Wir sind gespannt, wie der Auftakt von ,Neuss schmeckt’ angenommen wird“, sagt Bensen. Wie oft die Reihe in Zukunft stattfinden wird, müsse allerdings noch mit den Event-Veranstaltern Marc Pesch und Dustin Thissen, die das Ganze mit dem Dorint-Hotel organisieren, geklärt werden. „Es gibt eine ganze Reihe bekannter Köche, die wir uns gut als Gäste bei diesem Format vorstellen können und zu denen auch schon Kontakt besteht“, betont Bensen. Es sei allerdings noch zu früh, um weitere Namen zu nennen.

Info Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich Tickets Sie kosten 39,90 Euro und sind ab sofort erhältlich. Es gibt sie im Dorint-Hotel an der Selikumer Straße 25, im Alltours-Reisecenter an der Münsterstraße 1-3 sowie unter tickets.marcpesch.de im Internet. Reihe „Neuss schmeckt“ soll als neue Veranstaltungsreihe etabliert werden.

Erst einmal kommt nun also Ralf Zacherl. Der Mann mit dem markanten Kinnbart und der Glatze ist aus zahlreichen TV-Formaten bekannt. Dazu zählen zum Beispiel das „Kochduell“ (Vox), die „Küchenschlacht“ (ZDF), die Sendung „Kochprofis“ (RTL2) und natürlich „Zacherl, einfach kochen“ (Pro7). Nach seiner Kochausbildung arbeitete er zum Beispiel von 1991 bis 1992 bei Stefan Marquard (3 Stuben, Meersburg) und von 1995 bis 1997 bei Harald Wohlfahrt (Traube Tonbach, Baiersbronn). Während seiner Zeit im Restaurant „Graues Haus“ in Oestrich-Winkel (1997/98) wurde Zacherl als damals jüngster Koch mit einem Michelinstern ausgezeichnet. Sein Weg führte ihn auch nach Djerba und Asien, seit 2003 ist Zacherl selbstständig und gehört mittlerweile zu den bekannten Fernsehköchen in Deutschland, deren Sendungen seit geraumer Zeit äußerst beliebt sind. Auch bei Events kommt er viel herum.

Am 7. März steht also Neuss in seinem Terminkalender. Was konkret auf den Tisch kommt, steht noch nicht fest. „Wir werden uns in den nächsten Wochen mit Ralf Zacherl abstimmen und ein entsprechendes Drei-Gang-Menü entwickeln“, erklärt Dorint-Küchenchef Markus Streiber. Die Veranstaltung soll zeigen, was auch sonst gelte, wenn nicht gerade ein TV-Koch vorbeischaut: „Wir haben eine erstklassige Küche“, betont Marco Bensen.

Für die musikalische Untermalung der „Neuss schmeckt“-Premiere sorgen Klaus Klaas am Piano und Sängerin Melanie Arnold. Die Besucher werden an festlich gedeckten Bankett-Tischen Platz nehmen, jeder ist für bis zu zehn Gäste ausgelegt. Auch eine Verlosung sowie die Präsentation besonderer Genussprodukte ist geplant.