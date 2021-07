Raketenstation auf der Insel Hombroich in Neuss : Thomas Klings Geschichte auf 2700 Seiten

Neuss Die Gesamtausgabe der Werke Thomas Klings wurde jetzt bei einem zweitägigen Symposium auf der Raketenstation in Neuss vorgestellt.

Der Titel des Symposiums ist natürlich ein Kling-Zitat, aber eigentlich drehte sich alles um eine gerade fertiggestellte Gesamtausgabe seines Werks. Vier Bände im Schuber präsentieren auf 2700 Seiten beinahe alles, was zu Klings Lebzeiten veröffentlicht wurde und was Ute Langanky in dem von ihr verwalteten Kling-Archiv zugänglich machte. Die aufwändige Arbeit der Herausgeberschaft hatten sich vier Experten geteilt: An führender Stelle der Dichter Marcel Beyer, zu dessen Lebzeiten ein Freund Thomas Klings, zusammen mit Frieder von Ammon, Peer Trilcke und Gabriele Wix. Aufgrund der pandemischen Situation wurde die Tagung als Hybridveranstaltung realisiert.

Thomas Kling selbst hatte von Anfang an einen starken Profilierungswillen. Was sich von seinem Debüt-Titel „Der Zustand vor dem Untergang“ nicht sofort verkaufen ließ, zerschnitt er, verpackte die Schnipsel in Tüten und bot sie den verdutzten Kunden einer Buchhandlung an: „500 Gramm Büchergulasch kosten 1,57 Mark“. Schnell waren die Tüten ausverkauft. „Ein Erfolg also, aber kein literarischer“, erinnerte sich Marcel Beyer. Er wies aber auch darauf hin, dass fast alle Kling-Bücher schnell vergriffen waren und dann auf dem Schwarzmarkt tolle Preise erzielten: „Insofern sind die 148 Euro für unsere Gesamtausgabe eigentlich ein Schnäppchen.“