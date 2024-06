Zweites Raketenfestival in Hombroich Klangexperimente und eine Uraufführung mit Karton

Die Anlage der Raketenstation Hombroich ist ein außergewöhnlicher Ort. Die futuristische und zweckorientierte Architektur der Gebäude inmitten des mehr als zehn Hektar großen ehemaligen Nato-Geländes in den Erftwiesen und die auf der anderen Seite verschwenderisch weitläufige und teils unberührte Natur vermitteln in ihrem Gegensatz einen bizarren und zugleich beruhigenden Eindruck. Ein Ort also für ein ebenso außergewöhnliches musikalisches Ereignis.