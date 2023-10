Winterdienstsatzung für Neuss Radwege werden weiterhin nicht von Schnee geräumt

Radfahrer, zu früh gefreut! Die von der Stadt angekündigte Winterdienstsatzung, mit der erstmals auch der Kampf gegen Eis und Schnee auf 177 Kilometern Radweg geregelt werden sollte, kommt frühstens im Winter 2024/25. Diese Nachricht war auch für die Politik ernüchternd, die das Thema schon in der letzten Ratssitzung vor den Herbstferien durchwinken wollten und mit Vorschuss-Lorbeeren bedacht hatte. Das werde dazu beitragen, den angestrebten Modal Split, also die Anteile der Fortbewegungsarten am Verkehr, zu erreichen, zeigte sich Marc Vanderfuhr (SPD) überzeugt. Manfred Haag nannte den Winterdienst auf Radwegen gar „einen ersten Schritt zur Gleichstellung von Rad- und Autoverkehr.“ Doch der angestrebte Standard muss erst organisatorisch aufgebaut werden, wie es Umweltdezernent Matthias Welpmann formulierte. Weil dazu Gerätschaften angeschafft und Organisations- sowie Einsatzpläne entwickelt werden müssen, greift das Konzept im anstehenden Winterhalbjahr noch nicht. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Sascha Karbowiak zeigte sich überrascht, weil er von einem anderen Zeitplan ausgegangen war, während sein CDU-Kollege Sven Schümann die Verschiebung nutzen wollte, das Thema in den Haushaltsberatungen neu zu erörtern. Bevor diese Absicht zum Antrag erhoben werden konnte, hatte Bürgermeister Reiner Breuer das Gesamtpaket schon zurückgezogen. Es gilt also weiter: Bei Eis und Schnee dürfen Radler auf er Straßenfahrbahn fahren, weil die geräumt wird. Das – immerhin – gilt auch für die Fahrradstraßen.