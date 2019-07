Radwandertag in Neuss : Vom Kinderbauernhof in die Natur

Bürgermeister Reiner Breuer (2.v.l.) trat beim Radwandertag selbst in die Pedale. Sein Ziel war der Tuppenhof in Kaarst. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Radwandertag wurden an der Stempelstelle Neuss mehr als 450 Gäste gezählt

Der erste Sonntag im Juli ist seit nunmehr 28 Jahren für den Niederrheinischen Radwandertag vorgesehen. In diesem Jahr standen den Teilnehmern gut 85 Routen in und um 63 Veranstaltungsorte am gesamten Niederrhein zur Auswahl. „Kultur in der Natur“ wurde vom Organisator Niederrhein Tourismus als Motto gewählt. Neben dem Radfahren gab es damit die Möglichkeit, in den Teilnehmerstädten auch Kultur zu erleben.